En guardia Madrid, 30 JUN 2026 - 00:25h.

Una conversación provocó la detención de la organización criminal antes de poder encontrar el cuerpo de José Luis Vázquez Escarpa

Si no has podido ver esta última entrega, recuerda que puedes hacerlo en Mediaset Infinity

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Tras descubrir quienes eran los partícipes en la desaparición de José Luis Vázquez Escarpa y su organización criminal, la cual puedes ver desgranada por los agentes en el siguiente video, la Guardia Civil decidió 'mover el avispero'.

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Lo hizo difundiendo, según recuerdan en esta entrega de 'En guardia', las imágenes de las cámaras de seguridad donde se puede ver a uno de los partícipes directos y también la fotografía del secuestrado. De esta manera pretendían "hacerles sentir acorralados" y así conseguir que cometiesen errores.

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Fue entonces cuando escucharon una conversación entre ellos donde se referían a él "en tono despectivo". Este, sumado a otros indicios, eran suficientes para poder ser detenidos. El motivo por el que los mantuvieron en la calle para poder llegar hasta el cuerpo de José Luis Vázquez Escarpa, según confiesa uno de ellos.

Sin embargo, "saltan todas las alarmas" cuando escucharon algo escalofriante entre el líder Óscar del Pino y Mario Belvís: Ambos estaban planeando otro secuestro. Si quieres escucharla, dale play al video principal.

La frenética detención de la organización criminal

Las detenciones se producen simultáneamente el 15 de octubre en Madrid y Toledo mediante grupos tácticos, siendo los primeros dos integrantes de la organización criminal. Mario Belvís, al enterarse, avisa al líder pero acaba siendo detenido mientras se dirigía al garaje.

Al ver que su segundo no le contestaba a las llamadas, sale del domicilio y escapa campo a través al escuchar el alto de los agentes. Se pone en contacto con Alberto del Val, quien le informa de la posición de la Guardia Civil y huye al gimnasio. Es allí donde lo encuentran escondido debajo de una camilla y proceden a su detención.