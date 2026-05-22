Los vecinos tienen miedo de mostrar su cara en televisión y aseguran que las autoridades no hacen nada

Acusan a dos policías de Manresa (Barcelona) de abuso policial contra un menor de 13 años: “Está sangrando”

Compartir







Cristina Barba, reportera de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta Barakaldo (Bizkaia) para dar voz al pánico que viven los vecinos de un edificio que sufre constantes ataques por parte de un hombre que no deja de quemarles el telefonillo y amenazarlos dejando compresas pegadas en su portal.

Al parecer, el móvil del agresor es la inquina que le tiene a la pareja de uno de los propietarios del edificio de la que tiene una orden de alejamiento de 25 metros. Una mujer que parece tener un comportamiento conflictivo. Supuestamente tiene una deuda con ella y tiene claro que, si ella no le paga, se lo terminaran pagando el resto de vecinos.

Los vecinos han instalados cámaras de seguridad y ha publicado carteles con su cara por miedo a que pueda hacer algo más. Al parecer, el telefonillo está muy cerca de los conductos de gas y han podido llegar a salir ardiendo.

Parte de los vecinos han querido denunciar los hechos ante la cámara de ‘En boca de todos’, pero se han puesto de espaldas a la cámara y se han ocultado tras una capucha por miedo a la represaría. Las autoridades saben quién es, pero no pueden hacer nada porque para detenerle necesitan pillarle infraganti.

‘En boca de todos’ vive en directo al caza de tres carteristas en Sevilla: “Leña al mono”

En directo y a la carrera, Cristina Barba, la reportera de ‘En boca de todos’ ha protagonizado junto a Francisco, el caza carteristas de Sevilla, la persecución de tres delincuentes que estaban robando a los turistas asiáticos en el centro de la capital andaluza.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ