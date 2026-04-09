Daniel Montero 09 ABR 2026 - 17:06h.

La Guardia Civil ha detenido en Indonesia a uno de los principales capos de la Costa del Sol.

La importancia del criminal se tiene clara cuando se descubre quiénes estaban detrás de él: desde la Guardia Civil a la DEA

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La Guardia Civil ha detenido en Indonesia a uno de los principales capos de la Costa del Sol. Su nombre es Steve Lyons, jefe del Clan de los Lyons, una familia del crimen escocesa. La importancia del criminal se tiene clara cuando se descubre quiénes estaban detrás de él: la Guardia Civil y la policía escocesa, Europol, la Policía Antinarcóticos de Turquía, la Policía de Dubái, la NCA del Reino Unido y la DEA estadounidense. Steve Lyons es una importante figura del crimen organizado, de eso no hay duda.

Steve es el jefe del clan de los Lyons. Es una familia del crimen irlandesa que lleva años en una batalla casi militar contra otro clan de Glasgow, que son los Daniels. De hecho, el año pasado el hermano de Steve Lyons fue asesinado a tiros en Benalmádena. La Guardia Civil lleva años detrás de ellos, considera que en la Costa del Sol se afilió con otro importante clan irlandés, el grupo de los Kinahan.

Que el sujeto y su organización son un peligro ha quedado claro tras el hallazgo de una bolsa con imágenes en su casa de Benalmádena, los agentes han hecho un importante hallazgo. En ella se encuentran imágenes del capo, de su mujer, de su hijo y de algunos amigos personales, y entre ellas, comienzan a aparecer escenas de torturas, imágenes de personas con lesiones graves, golpeadas con machetes e incluso de la estrategia que utilizan para hacer desaparecer algunos cuerpos. Fotografías de cuerpos o de lesiones que la Guardia Civil analiza ahora con la tesis de que pueden ser pruebas de sus asesinatos o peleas por encargo.