Lola, al borde de la ruina por una baja laboral en su restaurante: "Tuve que vender mi casa"

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Lola montó un restaurante y logró sacarlo adelante gracias a su esfuerzo y dedicación, pero cuando un empleado se dio de baja, su proyecto comenzó a complicarse de manera significativa. Durante un año, tuvo que asumir el 100 % del salario de esa persona, una carga económica que finalmente la llevó a la ruina y la obligó a vender su casa para poder seguir adelante.

‘En boca de todos’ ha hablado con Lola, quien explica cómo funcionan las bajas laborales en la hostelería en Madrid: "Si un médico da una baja, tiene que cumplirse, eso está claro, pero el problema es que cuando uno es autónomo en la hostelería en Madrid, por convenio, el empresario se hace cargo del 100 % del sueldo de esa persona".

Lola: "Siempre he tratado a mis compañeros lo mejor posible"

Lola también señala lo complicado que es para los negocios pequeños: "Si tienes un negocio ajustado, con pocos márgenes, y además tienes que invertir en un sueldo más, es prácticamente la ruina. Los autónomos estamos totalmente desatendidos por el sistema".

Por último, Lola se defiende de las críticas que ha recibido por contar su situación: "Me están llamando facha, pero no creo que lo sea. Siempre he tratado a mis compañeros lo mejor posible: horarios seguidos, dos días y medio libres para todos, 37 horas en lugar de cuarenta".