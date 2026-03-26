Las bajas laborales en España se disparan y CCOO alerta de que son 'efecto del covid'

Cristina Montalvo 26 MAR 2026 - 17:30h.

El aumento de las bajas laborales es indiscutible, se han casi triplicado entre 2018 y 2024

¿Cuál es el tiempo máximo que puedes estar de baja laboral?

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Las bajas laborales por enfermedad se han disparado en los últimos años. El informe de Comisiones Obreras 'Ni un día menos. El derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras' vincula este aumento con el covid y niega que se esté produciendo un abuso de estas prestaciones. El aumento de los casos es indiscutible, se han casi triplicado entre 2018 y 2024, pero según el sindicato, si ampliamos el foco se ve cómo hay causas que justifican esta evoluciíon.

Por un lado, el aumento de los casos de incapacidad temporal está relacionado, según el informe, con el ciclo economico. Las prestaciones bajaron durante la crisis financiera y subieron después con la recuperación. Una gran parte de ese aumento del coste esta relacionado con la evolución de las cotizaciones, de los ingresos del sistema de Seguridad Social, otra parte al envejecimiento de la población trabajadora y una tercera parte, a otras causas, entre otras, al impacto del covid.

Desde la pandemia hay una mayor conciecnia de la salud y aumentan las bajas de corta duración

Sí, porque según CCOO, desde la pandemia hay una concienciacion mucho mayor con la salud, con los efectos individuales y los que tienen lugar en el trabajo. Desde entonces hay una incendencia mayor de bajas de corta duración por enfermedades leves preexistentes, muchas de caracter respiratorio .

Gran parte del aumento de las bajas por problemas de salud mental se debe a la falta de recursos sanitarios - se ha incrementado igualmente de 92,99 días a 112,11 días y que suponen un tercio del total de prestaciones que superan los 365 días de duración-, al aumento en general de las listas de espera y a la cronificación de enfermedades que antes eran mortales, según el informe de CCOO.

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Las bajas entre sábado y lunes son menores

Según el informe de CCOO, el promedio de las bajas médicas que se producen entre el sábado y el lunes es del 11,5%, por debajo de las que se producen los martes (19,2%), miércoles (17,9%), miércoles (17,9%), jueves (16,6%) o viernes (13,4%). Sobre la cuestión, Bravo ha cargado contra el "exceso de intento oportunista" que hacen desde la CEOE con los datos de las bajas médicas, ya que desde la patronal española afirman que las bajas se concentran los lunes y los viernes.

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En el informe de CCOO se muestra también que el gasto en Incapacidad Temporal (IT) ha crecido desde los 7.200 millones de euros a los 16.400 millones entre el año 2007 y 2024, con un incremento nominal de 9.210 millones. Desde CCOO explican este crecimiento, en parte, por el número de personas protegidas por la prestación de incapacidad temporal, que ha pasado de 19,7 millones de promedio de 2007 a 22,2 millones en 2024 (+12,7%); el incremento de los salarios del 38%, así como por el envejecimiento de la población trabajadora.

La duración media de las bajas, entre 37 y 40 días

No obstante, han recalcado que, aunque la incidencia de la IT ha crecido, la duración media se mantiene estable, en torno a 37 y 40 días, muy en línea con la que existía en el año 2008, por debajo de la duración media de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales que atienden las Mutuas.

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Bravo ha afirmado que los procesos de IT que más han crecido son los que casi no generan gasto público, es decir, los de menos de 3 días o menos de 15 días, y de forma muy inferior han crecido los de más de 365 días. "Las prestaciones que superan el año son solo un 3,16%, y se mantienen en un volumen bastante estable desde el año 2017, y el resto de tramos, entre 15 y 365 días se ha reducido con carácter general", ha expuesto.

Un bonus malo en empresas con alta siniestralidad laboral

De su lado, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO ha expuesto otras propuestas del sindicato para la mejora de la IT, que pasan por aumentar los recursos de la inspección médica y atención sanitaria pública, dar transparencia a los datos sobre bajas médicas o establecer un sistema de sospecha de origen profesional de una patología para que el médico de atención primaria pueda actuar si cree que una enfermedad está originada en el ámbito laboral.

Además, Sanz también han propuesto que las empresas tengan un "bonus malus", al igual que uno "bueno", en función de su inversión en la prevención de riesgos laborales o grado de siniestralidad laboral para penalizarlas o compensarlas en la Seguridad Social.

CCOO propondrá al Gobierno convertir las mutuas en entidades públicas e integrarlas en Seguridad Social

Las patronales llevan tiempo pidiendo más control sobre las bajas y su duración. El informe de CCOO no niega esta realidad, pero sí que el control deba recaer solo en las mutuas y propone convertir estas empresas privadas en públicas e integrarlas completamente en la Seguridad Social para que puedan aprovecharse mejor sus recursos y para que no se generen conflictos de intereses.

Para CCOO, el control de la incapacidad temporal debe ser "público" para no generar un "conflicto de interés", algo que pasaría si se permite a las mutuas controlar las altas y bajas en caso de enfermedad común, ya que las mutuas son entidades privadas, por lo que sus criterios de actuación responderán a criterios que establece una junta directiva compuesta por empresas. "Si se quiere utilizar a las mutuas como un mecanismo adicional de refuerzo del sistema público, que sean públicas", ha reivindicado Bravo este jueves durante la rueda de prensa para presentar el informe.

En este sentido, ha explicado que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, por lo que son privadas y su junta directiva, que establece los criterios de actuación, está compuesta por las empresas asociadas a la misma. Sin embargo, están sujetas a control y regulación administrativa, se financian exclusivamente con cotizaciones a la Seguridad Social y se dedican exclusivamente a atender prestaciones sanitarias o económicas derivadas de Seguridad Social. "No tiene sentido que sigan teniendo naturaleza jurídica privada", ha expuesto Bravo, que ha indicado, que ha defendido que el gran cambio de esta "publificación" supone que las juntas directivas y la gerencia de las Mutuas debe ser designada desde el ámbito de la Seguridad Social.

"Seguirían estando igual que hoy lo están, bajo la dirección y supervisión y control de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, su publificación lo que significa es que su dirección, su línea gerencial, sus juntas directivas las designaría la Seguridad Social. Ese es el gran cambio que tiene", ha apuntado. Para Bravo, este cambio también daría más seguridad a los 22.000 trabajadores de las mutuas que están en "tierra de nadie", ya que no son trabajadores públicos, pero tienen las restricciones propias del sector público en cuanto a la reposición de plantillas o a que están sujetas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entre otras.

A partir de ahí, ha indicado Bravo, el Gobierno deberá definir el modelo de mutuas, que puede seguir siendo el actual, con una base fundamentalmente territorial, o puede ser un modelo por sectores de actividad como sucede en otro países.

En esta línea, Bravo ha afirmado que plantearán esta propuesta el Ministerio de Seguridad Social "en próximas fechas", cuando se retomen las negociaciones que quedaron suspendida por la falta de avances en algunas materias ya pactadas y que están en "vías" de solucionarse.

Entre ellas, ha asegurado que desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya están cursando instrucciones para corregir la errónea interpretación e inaplicación de lo pactado en el año 2021 en relación con los coeficientes reductores por jubilación anticipada, por lo que se van a recalcular todas las pensiones causadas desde el 1 de enero hasta ahora para adaptarlas a la pandemia del Covid-19. Asimismo, ha explicado que se ha avanzado con Seguridad Social en relación con las condiciones de acceso a la jubilación parcial en la Administración, aunque ha reconocido que esto requiere una norma con rango de ley.