El programa ‘Fiesta’ de Telecinco anunciaba este fin de semana que el padre de Kiko Jiménez ha sido detenido por apuñalar a un hombre. Una noticia que ha sorprendido a muchos y que ha hecho que surjan muchas dudas sobre su pasado.

¿Cuál es el historial delictivo del suegro de Sofía Suescun? ‘En boca de todos’ se ha puesto manos a la obra y hemos podido descubrir que ya era un viejo conocido de la Policía: estos son los delitos por los que fue juzgado en el pasado.

El historial policial del padre de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez no mantiene relación con su padre y nunca ha estado al tanto de sus fechorías. Dejaron de tener contacto cuando él era niño y, aunque alguna vez han tenido la oportunidad de hablar, nunca han tenido una comunicación fluida.

Es por ello que, imaginamos, el influencer no estaba al tanto de los delitos de su progenitor, entre ellos: amenazas, atentado contra la autoridad y tráfico de estupefacientes.

Además, tal y como hemos podido saber, en el año 2008 fue investigado por el homicidio de un hombre, pero no acusado. Este hombre fue apuñalado en una casa a la que, después, se le prendió fuego. El caso se cerró sin ningún responsable por falta de pruebas, pero se sospecha que pudo estar involucrado, presuntamente.

En Linares, son muchas las voces que apuntan a que no actuaba solo y que tenía una compañera de fechorías, quien lo acompañaba cuando cometía un delito. Este es el historial delictivo de un hombre que ha convertido en noticia al padre de Kiko Jiménez.