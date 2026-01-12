'En boca de todos' entrevista al padre de una joven que murió en 2022, presuntamente, a manos de su pareja

Rubén es el padre de Dori, una mujer que, presuntamente, perdió la vida a manos de su pareja en el mes de octubre de 2022 en Alcoy, Alicante. Según el informe, la joven de 27 recibió 18 cuchilladas y no se pudo hacer nada por su vida. Tres años después, arranca el juicio contra el acusado y en ‘En boca de todos’ hemos podido hablar con el padre de la fallecida.

La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el presunto asesino, pero el abogado de este asegura que tiene pruebas suficientes para demostrar la inocencia de su defendido: “Tiene amnesia diagnosticada por la caída”, declara, asegurando que él no se acuerda de haber hecho nada.

“Son tres años de sufrimiento. No le deseo a nadie lo que estamos pasando (..) Quiero justicia para mi hija”, declara Rubén en el programa de Nacho Abad. Tras relatar cómo sucedieron los hechos, el padre de la víctima declara: “Si tienen tanta prueba de su inocencia, lo habrían dejado libre y lleva tres años en la cárcel”.

“Ha pedido la libertad y se la han denegado, debería estar dentro. Yo no lo deseo la muerte, pero le deseo que no salga de prisión y que esté a pan y agua. La muerte no se la deseo porque no es sufrir”, afirma, con un mensaje de lo más desgarrador. “Le deseo el sufrimiento que me ha causado a mí, que estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico”, decía, entre lágrimas.

“Estoy muerto en vida. Sin mi hija ¿Para qué voy a vivir? Hay momentos en los que uno se mete en la cama y le importa todo un mierda”. “Hay momentos en los que quisiera quitarme la vida y no lo hago por mi hija y mi nieta”. Unas palabras con las que Rubén ha mostrado el dolor irreparable de un suceso que marcó su vida para siempre.