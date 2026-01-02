El presidente de la Junta de Andalucía se convertirá el próximo 5 de enero en el segundo presidente en activo en dar vida al rey afroamericano

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado en rueda de prensa que encarnará al Rey Baltasar este año en la cabalgata de la ciudad hispalense, un papel que, en palabras del propio Moreno, "le emociona enormemente puesto que le devuelve directo al territorio de su infancia":

"Para mí ha sido probablemente una de las propuestas que más ilusión me ha hecho a lo largo de estos siete años de presidente, ser propuesto para ser el representante del Rey Baltasar en la cabalgata (...) Cuando me informaron que iba a tener el inmenso honor de representar al Rey Baltasar supuso una alta responsabilidad, un alto compromiso y una alta intensidad por todo lo que estoy viviendo".

A tres días de subirse en la carroza, Juanma Moreno ha tenido que escuchar duras críticas tras anunciar que será el rey afroamericano en la cabalgata que tendrá lugar en la ciudad de Sevilla. Desde AFASODE (Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo) opinan que es insultante que una persona blanca, y en especial un político, se pinte la cara de negro para representar a una persona afroamericana, algo que apoya Bárbara, quien se convirtiera en el azote de los políticos al espetarle a Zaplana que hiciese la cola en un vídeo que se hizo viral.

Bárbara ha entrado en directo en 'En boca de todos' para reaccionar, bastante enfadada, al hecho de que el Presidente de la Junta de Andalucía vaya a convertirse en la cabalgata de Reyes en el favorito por excelencia de los niños:

"De moreno solo tiene el apellido, a este señor le diría que habiendo tantas personas negras integradas en la sociedad de España no tiene él por qué ir a hacerse la foto pintándose la cara de negro. No entiendo por qué no se ha vestido de Melchor, a mí no se me ocurriría vestirme de Gaspar, lo que ha hecho es una falta de respeto habiendo tantas personas negras en este país".