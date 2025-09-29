'En boca de todos' habla en directo con uno de los padres que envió a su hijo al campamento

La experiencia traumática que denuncian los niños de un campamento de verano de Álava: "Se duchaban desnudos con nosotros"

Compartir







Continúa la polémica en torno a la experiencia traumática vivida por varios menores de entre 13 y 15 años en un campamento de verano de Bernedo, en Álava. 'En boca de todos' ha conectado en directo con Juan, uno de los padres que envió a su hijo al campamento, y que explica en el programa todo lo que sabe al respecto.

Juan explica que decidieron llevar a su hijo al campamento porque les dijeron que era ''muy chulo'' y que fomentaba el euskera. Además, indica que las denuncias que han salido a la luz son de niños más mayores: ''Mi hijo es de 9 años, es otro bloque de niños. Yo creo que eso que ha salido es en el bloque de niños de entre 13 y 15''.

Este padre comenzó a sospechar porque vio cosas que no le parecieron normales: ''Vino bastante sucio y un olor así fuerte, le dijimos que a ver si no se había cambiado de ropa y ahí fue cuando empezó a contarnos lo del tema de las duchas que les hacían ducharse con las niñas", explicaba el padre del menor.

Así mismo, señala que en esta situación su hijo lo ha pasado muy mal: ''Mi hijo es bastante pudoroso y aunque en casa no hay ningún problema, fuera de casa, no es una práctica habitual nuestra'', y continúa: ''Él me comentaba que en los espejos estaban pintados, que no se podían mirar.

En referencia a la actitud de los monitores, este padre recuerda que lo que más le impactó es lo que su hijo le contó de una excursión en un río: "Me dijo que durante una excursión al río que hicieron ellos iban desnudos completamente''.

Sobre los siguientes pasos a seguir, este padre indica que va a poner una denuncia: "Voy a intentar poner una denuncia, solo me comentan que es mejor que no va a tener fuerza un niño de 9 años poner una denuncia y que lo mejor es que ponga unas quejas, pero depende de la Diputación Foral de Navarra y se lava las manos".