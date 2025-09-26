La Ertzaintza ya investiga al centro, que asegura que era una forma de "aceptar todos los cuerpos" y "acabar con la sexualización"

VitoriaLa Ertzaintza está investigado un campamento de verano en Bernedo, en Álava, por la experiencia traumática que han contado varios menores de entre 13 y 15 años a sus padres. En las cartas que enviaron los menores se relatan duchas mixtas en las que los monitores también estaban desnudos, informan en el vídeo Lucía Sánchez e Idoia Rivas.

La organización del campamento ha argumentado que no se obligaba a desnudarse a nadie, pero que se permitía hacerlo. Según expresan en un comunicado, se trataba de una experiencia para normalizar todos los cuerpos, así como para deshacerse de los tabús y educar en contra de la sexualización de los desnudos.

Los niños relataron haberse sentido incómodos

"Duchas mixtas y educadores paseándose desnudos". Es lo que relatan los adolescentes que vivieron durante 15 días en un campamento de verano en Euskadi. Describen su estancia como traumática y algunos padres aseguran que varios de los menores han tenido que recibir asistencia psicológica.

Una de las niñas envió una carta a sus padres quejándose. "Andan en tetas y alguna sin sujetador. A mí no me van a silenciar, me voy a escapar", aseguraba la menor. Sus progenitores se enteraron de lo que ocurría en las estancias cuando el campamento terminó.

"Estaban interactuando desnudos, menores y monitoras. Entraban, se enjabonaban, entraba uno, salía otro", explica una madre según la confesión de su hija. Asegura que la pequeña se sentía cohesionada y presionada, y que ella no quería ducharse en esas condiciones. Ahora, la mujer pide explicaciones: "¿Por qué narices se tiene que acostumbrar mi hija a algo que no es natural?".

El campamento asegura que no se obligaba a desnudarse a nadie

El consejero de Seguridad de Euskadi, Bingen Zupiria, se ha defendido. Asevera que "no figura registrada como tal esa actividad en ningún registro público". Y también en respuesta a la polémica se ha pronunciado el campamento, que ha sacado un comunicado. En él defienden las duchas mixtas como forma de normalizar todos los cuerpos y como lugar para desarmar la sexualización.

Niegan, además, que se obligara a nadie a desnudarse frente a los demás. Se reiteraba a los jóvenes que "si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino no se sintiera mal". Dice la organización que estos campamentos "son un espacio fundamental para la transformación social". Mientras los padres exigen responsabilidades, los agentes investigan si hay acciones delictivas en los hechos.