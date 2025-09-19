Los alumnos acusan al docente de abusar sexualmente de varias alumnas

Unos alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETis) le dan una brutal paliza a su profesor en México. El docente tuvo que ser rescatado por la Policía. El director del instituto había sido acusado de acoso sexual a varias estudiantes del centro, según informa Raquel Duvas.

El vídeo se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se ve cómo una multitud de estudiantes se acercan al profesor, llamado Julio César Barrón, para golpearle. Los hechos ocurrieron en Tamaulipas. También se reportaron varios destrozos dentro del centro educativo.

Las imágenes de la agresión dan la vuelta al mundo

Los alumnos acorralan al director contra un muro, les vemos con sus uniformes y sus mochilas. El hombre se cubre la cabeza con las manos, se agacha intentando protegerse, pero un grupo se le echa encima, le increpan y le golpean. Él trata de escapar, pero tropieza y cae al suelo, donde le arrastran y le dan patadas.

Son los estudiantes del CETI 78, una escuela de Secundaria de Altamira en el Estado mexicano de Tamaulipas. Graban la secuencia desde distintos ángulos, unas imágenes que han sido difundidas por redes sociales y que han dado la vuelta al mundo.

Los menores habían organizado una protesta pacífica

Acusan al docente de abusar sexualmente de varias alumnas ante la falta de respuestas de las autoridades escolares. Los menores habían organizado una protesta pacífica, le esperaron en la puerta de la sala de profesores y empezaron a lanzarle dobjetos.

Profesores y policías tuvieron que intervenir y escoltar al director hasta la salida. No era la primera denuncia. En febrero de 2020, compañeros de otra escuela ya habían denunciado a este hombre por acoso y desvío de recursos. Después, fue trasladado de centro. Las autoridades han comenzado una investigación sobre lo ocurrido.