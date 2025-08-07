Sus familias trabajan en verano y no pueden ofrecerles ni costearles campamentos con actividades lúdicas

'IPad kids', los niños que pasan la mayor parte del tiempo con el móvil: el 30% lo hace sin restricciones

BarcelonaEn verano es habitual que muchas familias organicen un viaje por vacaciones o que, si los padres trabajan, los niños pasen un mes de campamento. No todos los hogares se pueden permitir costear la estancia en el casal pero una iniciativa de la Fundación Pere Tarrés permitirá, como cada año, que cientos de niños vulnerables accedan a la experiencia, informa en el vídeo Ricard Martín.

Los casales les permiten socializar y divertirse. Conocen a otros niños con los que juegan dentro y fuera de la piscina, además de estar en contacto con la naturaleza. De otra manera, estos menores pasarían los meses estivales solos, pegados a una pantalla y en viviendas que en ocasiones están mal acondicionadas. Ya participan en el programa unos 800 niños y a lo largo de todo agosto prevén atender a 2400.

Una ayuda a familias que no lo podrían pagar

"A correr con los amigos", dice Aroa mientras deja a tres de sus cinco hijos en el casal de verano. Está en paro y este año no puede ofrecer a sus hijos ninguna actividad. Por eso los pequeños llevan días esperando este momento. "Así van a la piscina y a la montaña, cosas que no me puedo permitir ahora".

La Fundación Pere Tarrés proporciona a estos niños ocio, pero también compañía, un ambiente seguro y una comida al día. "Son familias que trabajan de lunes a domingo, no pueden permitirse lo que conocemos muchos como vacaciones, salir a la playa o la piscina", explica Alana Hurtado, encargada del campamento.

Los niños disfrutan, hacen amigos y se olvidan de la tablet

El descrito por la cuidadora es el caso de Victoria, una madre que tiene dos trabajos y apenas llega a fin de mes. Sus dos hijas también se darán hoy un chapuzón con sus nuevos amigos. "Es una oportunidad muy buena para los padres que trabajan en agosto y ellas se lo pasan muy bien", opinión que confirma su hija mayor, que informa orgullosa a Noticias Cuatro de que ya ha conocido a gente nueva.

En agosto la fundación prevé atender a 2400 niños de familias vulnerables que, de no ser por estas actividades, pasarían horas solos o enganchados a una pantalla. En 2021 contaban con 12 casales en diferentes localidades de Cataluña.

La comunidad cuenta con una gran cantidad de opciones para el ocio juvenil. Es habitual que los más pequeños se vayan 'de colonias' a espacios naturales y cada pueblo cuenta con su propio 'esplai', asociaciones que organizan juegos y eventos educativos para niños los fines de semana y periodos vacacionales.