El hijo de Juana Ramos, Daniel, explica qué medidas tomarán contra el presunto asesino de su madre

¿Dónde está Juana Ramos?

El pasado domingo 3 de agosto los vecinos de Gran Canaria amanecieron con una terrible noticia: se encuentra un cadáver, en el barranco de San Felipe. La escena según describe el hombre que lo encontró era terrorífica: maniatado y en avanzado estado de descomposición.

Este suceso hace saltar las alarmas, pues podría ser el cuerpo sin vida de Juana Ramos, desaparecida en aquella misma zona el 20 de agosto de 2016. La esperanza volvía a la familia, por poco tiempo, hasta que se descubre que el cuerpo encontrado no corresponde al de la desaparecida.

‘En boca de todos’ ha hablado con Daniel Falcón, hijo de Juana Ramos, tras el hallazgo de un cadáver en la zona donde desapareció la mujer. “Cuando me llamó un periodista avisándome de la aparición de un cadáver, ya no teníamos esperanza de que fuera ella”, afirmaba el hombre.

Daniel ha hablado sobre la desaparición de su madre y cómo están viviendo todo este suceso: “Nosotros tenemos claro que Juana ha fallecido. Solo queremos encontrarla para que descanse en paz y poder cerrar una etapa”, expresaba.

“Queremos llevarle a juicio”

La familia de Juana Ramos ha explicado en el programa que lo que quieren es “llevar a este hombre a juicio” para resolver la muerte de su madre cuanto antes. Daniel ha hablado sobre la expareja de Juana, el presunto asesino de la mujer según su familia: “Mi madre quedó con él para cortar la relación y nunca más volvimos a saber de ella”, explicaba. Además, el presunto culpable se encuentra en libertad con medidas cautelares a la espera de la sentencia del juicio.