El estafador se viste como un trabajador más y aprovecha para robar a sus víctimas

Las estafas están a la orden del día y en la estación de Sants en Barcelona es lo que está ocurriendo. 'En boca de todos' de ha trasladado hasta allí para conocer a fondo el caso de Antonio 'El Italiano', un hombre que se hace pasar por un falso trabajador de la estación que ofrece ayuda, pero acaba quitándoles el dinero a los usuarios.

Tras descubrir lo que ocurre en la estación, el programa ha investigado y ha conseguido hablar con Camilo, una de las personas que estuvo a punto de ser estafada por Antonio 'El italiano', quien explica que al verle vestido como un operario más confió en él.

''A mí me pasó al lado de él. Se acercaron dos chicos italianos también y me querían ayudar a sacar el billete. La primera vez les dije que no, volvieron a insistir y entonces ya me giré totalmente, como soy radioaficionado y llevo siempre un walkie colgado en un lado, no sé si es que esto les intimidó o lo que sea, que cuando me volví a girar habían desaparecido de la zona, o sea, ya no se les pilla por ningún lado'', cuenta Camilo sobre el momento en el que intentaron estafarle.

Camilo asegura que cree que Antonio 'El italiano' tiene cómplices porque los dos hombre que se acercaron a él mientras el presunto estafador estaba ocupado ''ayudando'' a una mujer mayor'', también eran italianos.

''Yo no los he visto materialmente coger dinero y metérselo en el bolsillo, pero uno te habla por un lado y otro por otro. Normalmente llevas la cartera en la mano o llevas una bolsa, o en mi caso yo llevaba una bolsa y la mochila, te pueden abrir, te pueden hacer lo que ellos quieran'', explica.

Carlos Segarra ha explicado lo que ocurre con ellos: ''Lo que hacen, porque ya no solamente es una persona, sino que son varias, trabajan en grupo, crean una distracción. Y bien o se llevan el equipaje de mano o si tienes, la cartera. Si se llevan la cartera se van a llevar lo que puedan, pero parece un grupo organizado''.

Por su parte, David Alemán se pronuncia, muy contundente: ''El responsable de la seguridad de la estación es Adif, que yo me imagino que si Jordi Julia ha localizado a este hombre en unos minutos, tampoco debe ser muy complicado localizar a alguien que está estafando y que está robando a los pasajeros, a los turistas de la estación. Yo no sé qué hace Adif para no poner seguridad conveniente para tener a este tío identificado, localizado y detenido''.