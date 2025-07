Conmoción por la muerte de David Lafoz, símbolo de la lucha agraria: el joven era conocido por alzar la voz en las protestas del sector en 2024

El homenaje de Iker Jiménez tras la muerte de David Lafoz, el agricultor que denunció las presiones al campo: "Te dedicamos el programa"

Las personas que trabajan en el campo están de luto, han perdido a David Lafoz, agricultor de 27 años, que comenzó a trabajar muy joven y símbolo de la lucha agraria. Era conocido por alzar la voz en las protestas del sector agrícola de 2024 y sus compañeros lloran su muerte. 'En boca de todos' habla con Albert Vicente, amigo y compañero tras esta dura pérdida.

"Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto las inspecciones de Hacienda ni de trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir", era el desesperado mensaje que publicaba en sus redes sociales David Lafoz.

Cómo era David Lafoz, el agricultor fallecido: "Gran luchador y generoso"

Afectado por lo sucedido, conectaba con el programa, Albert Vicente, amigo y compañero de David, que nos comenzaba diciendo cómo era este agricultor: "Era una gran persona, implicado en todo, gran luchador y muy generoso".

Tras estas palabras, Nacho Abad preguntaba a este agricultor si es verdad que trabajan 18 horas para no ganar dinero: "Él si, David trabajaba 18 horas e incluso más, era una barbaridad la cantidad de horas que hacía, era un emprendedor nato. Empezó de cero en el sector, algo anormal, tenía su explotación y hacía un enorme esfuerzo por pagar la maquinaria y a sus trabajadores".

Sobre sus temas con Hacienda, Albert Vicente asegura que no quiere entrar en detalles, pero asegura que en este sector están acostumbrados: "Yo he salido ahora de una inspección, es el pan de cada día. En este país se premia al holgazán y está claro, no a la persona emprendedora, que solo se encuentra a una administración salvaje".

Acto seguido, añadía que la gente pensará que es una exageración, pero que todo comienza con una notificación: "Te llega y salta el corazón, es una situación de terror", apuntaba.