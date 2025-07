Un espontáneo espeta al exministro y asegura que comparte los mismos gustos y aficiones: la respuesta de Ábalos al ciudadano

Unas imágenes de un hombre burlándose de José Luis Ábalos cuando se encontraba parado con su vehículo en la entrada de su casa de Valencia, se han hecho virales en las redes sociales.

En ellas, se ve cómo este ciudadano se acerca, le muestra una actitud amigable y termina diciendo: "A mí también me gusta el perico y las p****". El exministro, que no se esperaba las palabras de este ciudadano, reacciona a estas burlas como puede y con naturalidad responde: "¿Ah si?" y la escena termina.

Tras ver estas imágenes, Nacho Abad señalaba "este es el fango que llega a la sociedad" y se dirigía a los colaboradores para que comentaran esta situación. Juan Lobato, diputado del PSOE, condenaba los hechos e indicaba que hubiera estado mejor que este hombre saliera a la calle para pedir más vivienda más jóvenes y mejorar otros temas más importantes.

Por otro lado, Jaime González, también se mostraba sorprendido por las imágenes y comentaba: "No sé si va en serio o no va en serio, pero cuando te encuentras a alguien que supuestamente es un corrupto, decir que "yo estoy con usted" o burlarse, sinceramente, no tengo nada que decir".