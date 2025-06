Se multiplican las pintadas y los selfies en la puerta de la casa de José Luis Ábalos registrada por la OCU en Valencia

El barrio del Ventorro ha dejado de ser el centro de interés de los turistas y curiosos en Valencia. Según ha podido informar en directo en ‘En boca de todos’, el nuevo punto de interés de la ciudad es la casa de José Luis Ábalos recientemente registrada por la OCU.

Nuria Grao, en directo, en la puerta de la casa del exministro socialista de Fomento, en Valencia, nos ha mostrado cuál es la nueva realidad del domicilio de José Luis Ábalos. La casa del socialista se ha convertido en un centro de peregrinación y vecinos que quieren conocer cuáles son las nuevas pintadas que las decoran o inmortalizar el momento en una foto selfie.

Algunos vecinos han mostrado su enfado ante las cámaras “Ese hombre lo ha hecho mal”, “Es morbo, morbo personal de cada uno, yo no me haría la foto” o “No hay derecho, que se vayan todos a la calle y hagan elecciones”. En el plató de ‘En boca de todos’ no han querido juzgar esta tendencia, ni su relación con la dimisión de Pedro Sánchez, pero sí en que José Luis Ábalos ha hecho mucho daño al partido “Este señor ha generado mucho dolor en las filas del partido socialistas y hay mucha gente muy dolida y con razón…”.