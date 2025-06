Una okupa insulta gravemente al alcalde del PP tras ser desalojada por la policía: hablamos con Xavier García Albiol

Xavier García-Albiol, amenazado por okupas: ''Te seguiré por todos los barrios a los que vayas y te haré la vida imposible''

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha convertido uno de sus ejes centrales de su política su lucha anti inmigración ilegal y siempre está muy presente en desalojos de edificios okupas. Sin embargo, en el último que presenciaba, una okupa le increpaba gravemente y las imágenes se han vuelto virales. 'En boca de todos' habla en directo con el edil para saber qué ocurrió.

En las imágenes que han corrido como la pólvora por redes sociales, la mujer insulta al alcalde sin cortarse ni un pelo pese a la presencia policial: "¡Malparido! Hijo de p***, Albiol mari***", entre otros. Además de los insultos, también insta al edil a acercarse a ella para solucionar las cosas cara a cara, mientras le denomina "perro".

El propio Xavier García Albiol respondía a esta mujer en redes sociales de manera muy contundente: "Aquí una profesional del negocio. Si fuese por mí, la metía en un avión de regreso a su país".

Xavier García Albiol cuenta en directo los detalles del incidente

El alcalde de Badalona entraba en directo en el programa y comenzaba dando detalles de esta desocupación: "Era una nave okupada por personas que eran inmigrantes y en su mayoría sin papeles", apuntaba. Así mismo, el edil afirmaba que es cierto que tiene una lucha especial contra la inmigración ilegal sea quien sea.

Sobre la mujer que insulta a Albiol, él mismo señala que ya la conoce de otras desocupaciones: "Es una profesional de la okupación, siempre está por ahí. Su lenguaje y las formas la describen por sí misma, yo no tengo nada más que decir". Nacho Abad preguntaba si era española y Albiol respondía: "Creo que no, pero sea española o no es una impresentable".

Para finalizar, el alcalde de Badalona indicaba, que cree fielmente que la mayoría de inmigrantes que vienen a nuestro país lo hacen para trabajar, pero hay otros que solo vienen a crear problemas de convivencia, delincuencia, "creo que se tiene que dar una respuesta clara y que no tendrían que estar en nuestro país".