"Me avisaron que la situación se había enquistado. Los vecinos querían que viniera y me presenté aquí, donde el conflicto. Creo que es mi obligación. Creo que es el papel del un alcalde. Solo digo que si yo no llego a estar aquí, ese piso estaría hoy okupado y haciendo la vida imposible al resto de vecinos", ha indicado el alcalde de Badalona en 'TEM'. Risto Mejide, tajante, le confesaba de nuevo que lo que más le ha extrañado de todo es la "campaña" que había aprovechado para hacer, al margen de que esa persona tuviera que estar fuera del inmueble.

Albiol le pedía a Risto Mejide que no se quedase con "la anécdota": "Si no se afronta el tema de la okupación...". El presentador de Cuatro le cortaba, para señalar lo siguiente: "Admíteme que lo estás haciendo para poner en evidencia ese problema y por eso te has marcado la campaña. No nos vendas una película de salvador de la patria. Los alcaldes están para algo más que para ir desahuciando una persona tras otra. Y no me digas que es una anécdota". Y Risto revelaba algo: "Esta conexión que estamos teniendo tú y yo, el lugar lo ha sugerido tu equipo. Me parece bien. Pero no engañemos a la audiencia".