Sobre este posible plan, el portavoz afirma que esperan que el PSOE "les sorprenda", sin embargo añade que ellos creen que lo que le permite la legislación es hacer "una moción de censura". Con esto, el objetivo de su partido es ver quién es el "verdadero aliado" del PP, que no es otro que "Vox", asegura el exdiputado.

Además, añade: "Hay que hacer esta moción de censura por respeto y dignidad de la gente que está en cada manifestación. Sinceramente, no entendemos porque el PSOE nos dice que no". Por otro lado, sobre las mociones, Baldoví detalla que hay veces que no hay que mirar los números o el cálculo político. Hay mociones que hay que presentarlas por respeto y este es el caso".