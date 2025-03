El tremendo enfado de Risto Mejide con el titular de un medio que le nombra: ''Esto es absolutamente indecente''

Un medio digital ha hecho referencia al presentador tras la entrevista a la ministra Elma Saiz

El presentador se ha pronunciado, muy contundente: ''Me tachan de que tengo catalanofobia, con mi Cataluña no''

''Vamos a hablar de mala praxis, pero en este caso periodística, si se le puede llamar así'', ha comenzado diciendo Risto Mejide en 'Todo es mentira' y ha procedido a explicar algo que le ha ''tocado la moral''. Un medio digital ha hecho referencia al presentador tras la entrevista a la ministra Elma Saiz y lo ha hecho de la siguiente manera: ''Risto Mejide insulta a los catalanes que piden ser atendidos en catalán: ''Gili******'', reza el titular del medio.

Tras hacerse eco del titular en 'TEM', el presentador se ha pronunciado: ''Solo tengo que decir una cosa, puedo decir muchas tonterías, pero soy responsable de todo lo que digo, y lo que no es de recibo es que un articulista, Marc Villanueva, demuestre la poca comprensión lectora y audiovisual que ha demostrado con este titular. No sé si hay maldad, ignorancia o falta de ir al colegio''.

''Si después de lo que yo dije ayer, lo que este pseudo periodista infiere es esto, por no hablar del resto del articulo que es deleznable y delirante, flaco favor le estamos haciendo, no solo a los catalanes si no a todo el mundo, al mundo de la comunicación. Esto es absolutamente indecente'', afirma, contundente, Risto Mejide.

Tras poner el vídeo en el programa de lo que realmente dijo, Risto se ha pronunciado de nuevo, muy enfadado: ''Lo que dije es que durante años he tenido que escuchar en Madrid que cuando vas a Barcelona la gente que no es de Barcelona que no diga 'allí me exigen hablar en catalán', es mentira y estoy harto como catalán que se utilice, y que pseudo medios utilicen de nuevo la lengua para dividirnos. No van a poder con nosotros, Cataluña no es solo suya, es de todos los que trabajan y viven en Cataluña''.