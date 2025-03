Ya en primer lugar, Risto Mejide señalaba que no entendía tanta reunión del Senado "si no decide nada": "Algo que podría solucionarse por teletrabajo lo estamos pagando todos, cuando podrían desde fuera conectarse y que nos costase cero. ¿Cuatro millones de euros?".

Más adelante, el presentador, sin pelos en la lengua, subrayaba lo siguiente: "Quiero recordar una cosa. Me van a tachar de demagogo y me da igual. Pero es el mismo dinero que se podría haber dedicado a los enfermos de ELA, cuya ley todavía no tiene financiación. Cuatro millones de eurazos a que la gente que lo necesita pudiera tener cuidados intensivos las 24 horas".