"Se quiere utilizar la cuestión de la lengua porque ayuda a arañar la epidermis", ha declarado el periodista

"Yo no he pretendido insultar a la lengua catalana", ha asegurado Oramas

Las claves del rearme de la Unión Europea: "Sin potencia militar no nos van a dejar estar en las mesas de negociaciones"

Enric Juliana, periodista de 'La Vanguardia', ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para analizar si el acuerdo entre Junts y PSOE es xenófobo y racista tal y como critican Page y Podemos y para transimitir cómo se interpreta este acuerdo desde Cataluña.

"A tenor de lo que acabo de escuchar hasta hace un par de minutos, ha habido un momento que he estado a punto de llegar a la conclusión de que una interpretación sería que hablar en catalán en sí mismo ya es un acto xenófobo, lo cual me produce una enorme tristeza", ha comenzado.

Ha sido entonces cuando ha querido recordar que "la Constitución española establece en uno de sus principios la necesidad y la obligación que adopta el Estado español de proteger y preservar las lenguas españolas que no son la castellana". Risto Mejide ha tomado la palabra para asegurar que eso era precisamente lo que se había hablado en la mesa del programa.

Pero Enric aún no había terminado y aún tenía discurso por delante: "Me parece indignante que la discusión sobre este acuerdo entre PSOE y Junts se corte, se quiera adoptar desde el ángulo de lo más emocional, de lo que puede penetrar en la epidermis de las muchísimas personas que nos están escuchando no solo en Cataluña, si no en el conjunto de España, porque la cuestión de las lenguas es una cuestión muy epidérmica que no se entiende igual en todos lados. La cuestión de la lengua no es el elemento angular de este compromiso político", ha argumentado.

"Lo que pasa es que se quiere utilizar la cuestión de la lengua porque ayuda a arañar la epidermis como siempre ha ocurrido. Se ha dicho que las pateras llegarán a Canarias con un tipo pidiendo que vayan a estudiar catalán. Esto es un insulto", ha insisitido haciendo referencia a una viñeta de la prensa canaria.

Ana Oramas: "No he pretendido insultar a la lengua catalana"

Ha sido entonces cuando Ana Oramas no ha dudado en intervenir: "Yo no he pretendido insultar a la lengua catalana", ha comenzado, mientras Enric describía lo ocurrido como "demagogia barata".