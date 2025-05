Miguel Barroso 30 MAY 2025 - 12:04h.

Escuchamos el testimonio de una excompañera de Quezada, que fue una presa "de confianza" y confirma los privilegios de la asesina de Gabriel Cruz

Un exrecluso confirma que los privilegios penitenciarios entre presos mediáticos serían habituales: "Es un secreto a voces"

Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel Cruz, declaraba ante el juez que había tenido relaciones sexuales con un funcionario. Además, asegura que eran consentidas "a veces" y que este funcionario tenía fotografías de sus partes íntimas. Este viernes, 'En boca de todos' confirma la versión de Quezada y recoge el sorprendente testimonio de una presa "de confianza" que ha estado en la cárcel de Brieva junto a Ana Julia.

La asesina de Gabriel Cruz también confesó en sala, que el funcionario le facilitaba cosas prohibidas a cambio de sexo: "Sí, me traía perfumes, chocolate, cremas y cositas". Acto seguido, la fiscal preguntaba directamente si este funcionario le proporcionó un móvil, y ella respondía: "No, él se lo llevó para que no me lo incautaran, pero me lo proporcionó otra persona. Yo trabaja en la cocina y me lo hizo llegar uno de los cocineros".

Hablamos con Lorena, excompañera de Quezada que estuvo en la cárcel de Brieva

Aunque estuvo cuatro años, durante el último año, Lorena siempre estuvo muy cerca de Ana Julia por eso la conoce muy bien. Además, nuestro compañero José María Fernández, se refería a Lorena como la 'reportera presa de Brieva' porque cuando llega a Brieva consigue un teléfono y durante su estancia allí, se graba y hace directos de Instagram que enseñaba el programa en primicia.

"Yo conseguí este teléfono a través de una compañera, que tenía facilidad para lograr móviles también como Ana Julia, a cambio de sexo", comenzaba señalando Lorena.

Sobre si la dirección de la prisión sabía de las publicaciones que ella subía a las redes sociales y que usaba un teléfono en la cárcel, Lorena confirma que sí: "Por supuesto, yo se lo dije a la dirección. Ellos me preguntaron si yo tenía un móvil y se lo admití, pero también les dije que para quitármelo tenían que encontrarlo", apuntaba.

En referencia a las palabras de Ana Julia Quezada ante el juez, Nacho Abad sugería, que ella puede decir lo que quiera y que puede ser una invención suya, pero Lorena asegura que todo lo que dice es cierto: "Nacho, hay pruebas y saldrán el día de mañana. Hay fotos de Ana Julia desnuda y vídeos".