Miguel Barroso 20 MAY 2025 - 14:27h.

La asesina de Gabriel Cruz reconoce que mantuvo relaciones sexuales con un funcionario dentro de la celda y asegura que "a veces quería y otras veces no"

El vídeo de la declaración de Ana Julia Quezada: "Tenía relaciones con el funcionario en la celda"

El programa 'Vamos a ver', emitía en exclusiva, las imágenes de la declaración de Ana Julia Quezada ante el juez en la que confirma que ha tenido relaciones sexuales con un funcionario. Además, asegura que eran consentidas "a veces" y que este funcionario tenía fotografías de sus partes íntimas.

Durante su comparecencia en los juzgados, Ana Julia Quezada, a la pregunta de si estaba conforme, respondía que "a veces sí y a veces no" y añadía: "No le podía decir que no, es un funcionario". Según la interrogada, estos encuentros sexuales sucedían cuando al funcionario le tocaba hacer guardia y que ocurrían en su garita o en su propia celda.

Respecto a si recibió algún tipo de regalo o algo a cambio de estas relaciones, Ana Julia confesaba: "Sí, me traía perfumes, chocolate, cremas y cositas". Acto seguido, la fiscal preguntaba directamente si este funcionario le proporcionó un móvil, y ella respondía: "No, él se lo llevó para que no me lo incautaran, pero me lo proporcionó otra persona. Yo trabaja en la cocina y me lo hizo llegar uno de los cocineros".

Nacho Abad: "¿Qué pruebas hay?"

Tras escuchar estas declaraciones, Nacho Abad apuntaba, que él aboga por la presunción de inocencia y cree que el funcionario se la merece.

"A lo mejor es verdad, pero esta tipa es una mentirosa patológica y yo pongo en cuestión su palabra, ¿qué pruebas hay de que en realidad la violaran?", planteaba el presentador de manera clara mientras se dirigía a los telespectadores.