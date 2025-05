Miguel Barroso 20 MAY 2025 - 13:32h.

Condenado por abuso sexual a una menor el padre de Yeremi Vargas

La madre de la hija de Francisco, padre de Yeremi Vargas: "Si me lo llego a imaginar, no la dejo ir con él"

Yéremi Vargas desapareció en 2007 en Vecindario, Gran Canaria, y, desde entonces, nunca se ha resuelto judicialmente el caso. Sin embargo, este martes 20 de mayo, el padre de Yéremi Vargas es noticia, ha sido condenado a 4 años de prisión y una indemnización de 3.000 euros por abusar sexualmente de una menor de 16 años.

Además, tiene prohibido acercarse a la víctima durante siete años y durante cuatro tendrá que estar en libertad vigilada. Hay que recordar que fue en el año 2020 cuando este hombre en casa de su pareja agredió sexualmente a esta menor mientras dormía. La sala considera que el testimonio de esta menor es suficiente para esta condena.

La periodista, Patricia Cerezo, explicaba con detalle cómo sucedió todo: "Estaba el padre de Yéremi con su pareja y esta menor en la cama y se supone que se acuestan los tres para echarse la siesta. El padre de Yéremi es cuando se supone que le mete el dedo en la boca a la menor y se acerca", explicaba la periodista. En ese momento es cuando esta menor se lo cuenta a su hermana y a su madre, "que no se entera porque estaba durmiendo".

Sonia Ferrer critica la actitud de la madre de la menor

Sobre este último dato de que la madre no se entera porque estaba durmiendo, Sonia Ferrer añadía, que también habría que poner el foco en ella, que siendo conocedora porque la niña se lo cuenta, dijo que no iba a denunciar atribuyendo que "la niña no quería" hacerlo. Tras esto, la presentadora avisaba, que "cualquier adulto que tenga constancia de una agresión sexual a una menor tiene la obligación de denunciar".