Tras conocer la noticia de la brutal agresión a una menor de 15 años en un colegio de Humanes (Madrid) por salir en defensa de un niño que estaba siendo acosado, su madre, Miriam, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para contarnos cuál es el estado de la menor y denunciar las amenazas del padre de una de las agresoras.

Nacho Abad ha comenzado la entrevista dando la enhorabuena a Miriam, la madre de la menor, por el valor de su hija y sus buenas intenciones. Son muy pocas las personas que se atreven a defender las injusticias y la hija de Miriam lo habían hecho, lo volvería a hacer “Me dice que volvería a hacerlo, a defender a ese niño y a cualquiera que esté en esa situación”.

Según ha explicado, la menor vio como a un niño de su clase le empezaban a insultar, un niño con el que no tiene casi relación, pero se metió por medio y empezó a defenderle. Al parecer, el menor estaba recibiendo insultos tipo “Gilipollas, maricón, no tienes huevos…” por el simple hecho de no ceder el sitio a una de las agresoras ”Es un niño que saca muy buenas notas… parece que fue por no cederle un sitio, la chica de granate comenzó a increparle”.

Miriam, madre de la menor agredida por defender a un niño víctima de acoso: “Ella no se quería pegar, pero no se quería esconder”

Según ha explicado Miriam, su hija le dijo que le habían golpeado en el pasillo al cruzarse con ellas ese mismo día “me dijo el jueves ‘mamá, creo que voy a tener que pegarme”. Ella le pidió que no se pegara y que le comunicara lo sucedido a dirección, pero parece que, aun haciendo, no tuvieron tiempo de reacción.

Al parecer, la menor sabía que se iba a tener que pegar por luchar contra una injusticia y salió dispuesta a hacerlo porque pensaba que era una dispuesta entre una niña y ella “yo no me quería pegar, pero no me quería esconder porque se aprovechan del miedo”.

Las tres agresoras han sido expulsadas del centro con unas medidas provisionales que van de 6 a 9 días, y se puede ampliar a 19 días, pero no hay más medidas legales. Los profesores se han volcado con la menor porque saca muy buenas notas y es muy querida en el centro, según asegura su madre.

La madre de la menor se ha derrumbado porque estaba muy afectada por la situación “cuando veo el vídeo, me revuelvo por dentro” y ha denunciado la actuación del padre de una de las agresoras que, en lugar de pedir perdón, fue a increparla y a intentar pegarla, una actuación que decidió hacerlo publico en la red social en la que trabaja.