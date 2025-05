Lara Guerra 16 MAY 2025 - 02:25h.

Un conductor de plataformas del Aeropuerto de Madrid-Barajas: "Es importante dar luz y visibilidad a lo que está ocurriendo"

La indignación de José Cabrera en 'Horizonte' ante la situación de insalubridad en la T4 de Madrid: "AENA es el responsable directo"

Eduardo Luján es conductor de plataformas del Aeropuerto de Madrid-Barajas, y comparece en el directo de ‘Horizonte’ para explicar la realidad a la que se enfrentan los trabajadores de esta terminal tras permitir llegar a una situación totalmente insalubre e insegura. Tras las numerosas críticas puestas en conocimiento por el sindicato ASAE, se ha desatado en una guerra entre AENA, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Además, días mas tarde de realizar una fumigación general ante las plagas de chinches, el aeropuerto ha limitado los accesos a viajeros y familiares.

Iker Jiménez conectaba con uno de los reporteros desde el Aeropuerto de Madrid- Barajas, el cuál le ha explicado que pese a haber muchas críticas generalizadas en los trabajadores, muchos de ellos tenían "miedo a hablar" por posibles represalias. Sin embargo, Eduardo Luján ha querido dar visibilidad a las terribles circunstancias laborales en las que se encuentran: "No sé si puede haber ciertos intereses de que esto no salga a la luz. Hay gente aquí que seguramente busque un lugar digno o un trabajo, pero otras quizás no. Creo que es importante darle luz y visibilidad a lo que es el aeropuerto de Adolfo Suárez a día de hoy".

Un conductor de plataformas del aeropuerto: "Para nosotros esta situación es complicada"

Por otro lado, el trabajador de la T4 detalla que "esto ha sido algo que ha estado siempre en el aeropuerto, pero nunca tan masificado y tan descontrolado, esto los trabajadores lo sufrimos diariamente y es complejo. No sabemos muy bien cómo va a terminar todo, pero para nosotros es complicado y también para la gente que está aquí día a día".

Iker Jiménez le pregunta por aquello que más le ha llamado la atención de esta situación, a lo que el trabajador responde que “la insalubridad del aeropuerto es lo que más resalta, hay zonas que da reparo pasar porque no están limpias. Compañeros de la empresa me han comentado que estas personas se asean en los baños, mantienen relaciones sexuales, y hace poco cogieron un extintor para rociar. Hay actos que no son convenientes para el transcurso diario", concluye.