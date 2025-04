Tras lo ocurrido, la madre de Ferrán denuncia en 'En boca de todos' el calvario que están atravesando y explica detalladamente lo que ocurrió ese día: ''Mi hijo le pregunta a la compañera '¿te puedo dar un besito?' y le dice que sí. La tocó y ella le dijo que no le tocase, dejó de tocarla y volvieron a su sitio. Me llamó una monitora diciéndome auténticos disparates, que había acosado a la compañera, que la había intimidado...''.

Relata que le llamaron al día siguiente porque la compañera había puesto una denuncia, y revela que su hijo no dejaba de decir que era mentira: ''Decía que era mentira, que era una denuncia falsa'', y continúa, enfadada por lo ocurrido: ''Lo que sufrió mi hijo ese día no está pagado, mi hijo y yo porque yo soy la tutora''. Además, indica que la la denuncia no entró a juicio porque ''él no comprende nada de lo que está pasando''.