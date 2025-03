“Donde él estaba antes de ir al piso tutelado, fue su ingreso en un psiquiátrico de menores para ver si desde allí le podían ayudar y reconducir un poco su vida y su comportamiento. El juez, el fiscal de menores, no lo consideró así y determinó llevarlo al piso. En el piso pues no hay protección, no hay guarda jurado y, desde luego, de los diez días que ha estado en el piso, pues ha estado fugado siete”, explicaba.