En primer lugar, el presentador entrevistaba a Rocío Jiménez, educadora social y creadora del proyecto ‘Tu silencio no te protege’, que no tardaba en estallar por todo lo que está sucediendo en su gremio:

“Yo puedo estar aquí porque yo, por suerte, hace dos años creé mi propio proyecto, me dedico ahora a acompañar a mujeres, a trabajar su crecimiento personal, a educar, a psicoeducación y me he salido del sistema porque no podía más, porque la situación era insostenible. Entonces, estoy muy orgullosa porque yo estoy aquí sin miedo, pero si me llegas a pillar hace dos años, yo tendría pánico de estar aquí y la reacción de mi jefe probablemente el día que yo volviera a trabajar”, aseguraba contundente la educadora social.