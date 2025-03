El edil comenzaba la entrevista confesando, que en un primer momento tras enterarse del crimen no se lo podía creer: "No era capaz de entender por qué había pasado esto". Acto seguido, al comprender que lo que había sucedido era real, señalaba, que todo el mundo lo único que sentía era un dolor inmenso.

Tras las palabras de la fiscal de menores de Extremadura en las que señalaba que "no se podía prever que esto fuera a ocurrir", Paco Martos no estaba de acuerdo: "Hay cosas que si se podían prever, había unos antecedentes que son determinantes. Estos chicos no aparecen de un día para otro haciendo estas barbaridades".