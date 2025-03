En palabras de Yolanda Forte, admite que lo que ha ocurrido en el piso tutelado de Badajoz ha sido una barbaridad y señala que "absolutamente nadie podía prever y que si alguien lo hubiera podido hacer, lógicamente no hubiera sucedido". Sobre las medidas contra los menores en general, afirmaba, que "son proporcionales a los delitos cometidos y con las que se busca siempre el interés del menor".

En referencia a qué le parecen las palabras de Yolanda Forte, aseguraba que estaba muy preocupada: "Considero que resulta inaceptable afirmar que no se podía prever una situación de riesgo cuando solo hay un único trabajador para atender a un colectivo tan vulnerable".

Por otro lado, Marta nos confesaba, que en su trabajo ha recibido graves ataques por parte de los menores y la empresa no ha hecho nada: "He sufrido violencia verbal, física y acoso por parte de la directiva de la que era mi empresa. A mí me han agredido y nadie hizo nada".