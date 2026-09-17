Horizonte Madrid, 17 SEP 2026 - 00:05h.

María José y Ainhoa conectan desde Paiporta y Catarroja

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En 'Horizonte' conectan con María José, quien se encuentra en la pasarela nueva de Paiporta para mostrar cómo se encuentra a las 23:00 horas el barranco del Poyo.

"Va fuerte", comentan los presentadores. Sin embargo, la entrevistada llama a la calma dado que se trata de "una gota fría" que han vivido siempre: "Lo que pasa es que ahora con más miedo por lo que ha pasado y las alcantarillas están muy tocadas".

Durante la conexión, "aún chispea" y "hay mucho trueno": "Ha caído un rayo en Alfafar y Continente también se está quemando". En cuanto a los avisos, asegura que les han llegado tres: "Estaba avisado todo el pueblo".

Para concluir su entrevista, muestra cómo corre el agua en el barranco. "El 29 de octubre era el doble", señala Iker Jiménez. "En septiembre en la Comunidad Valenciana siempre ha habido estas gotas frías", apunta Carmen Porter mientras muestra unas imágenes de las primeras lluvias.

La situación de Catarroja

La siguiente conexión es con Ainhoa, quien también muestra cómo se encuentra el barranco en dichos instantes: "Se ve como si fuera un río".

"Aquí lo hemos pasado bastante, bastante mal. Mucho miedo, las alarmas han sido bastante alarmantes, como bien dice la palabra, y todo muy fuerte. Calles inundadas, el agua no paraba y el aire daba muchísimo miedo", comenta la entrevistada.

Sin embargo, quiere dejar claro que "está siendo todo controlado al minuto prácticamente". Y es que, según afirma, aunque de "miedo que vuelva a suceder", lo cierto es que lo sienten "diferente": "Dentro de lo malo estamos calmados por ver que el barranco va menos de la mitad".