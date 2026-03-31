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Tras comentar en 'Todo es mentira' la petición de Koldo García de reunirse con Ábalos en prisión para preparar su juicio, el jefe de investigación del 'ABC' hace una confesión sobre el exasesor del exministro de Transportes con la que consigue que Risto Mejide abra los ojos de par en par.

"Koldo está diciendo en la cárcel que está ahí por mi culpa y no tengo tanto poder", señala Javier Chicote. El periodista considera que se debe a que esto es "lo que le está vendiendo su abogada" pero... ¿A qué viene esta acusación?

El motivo por el que Koldo cree que Chicote es el culpable de su permanencia en la cárcel

Según justifica el periodista, todo se debe a una información que le llegó sobre una reunión que mantuvieron para coordinar sus defensas en la que Koldo le aconsejó a Ábalos que se fuera a Colombia o Perú.

Chicote trató de publicar esta información antes de la vista en la que se decide si ingresan o no en prisión, sin éxito. Finalmente el magistrado los acaba enviando y mientras la abogada escribe el escrito de recurso para que salgan, Javier Chicote consigue publicar la noticia.

"Ojo, habían pasado cinco meses y no se había ido, por lo tanto tampoco es que sea un riesgo de fuga", matiza el colaborador. Sin embargo, esto sirve a la abogada para argumentar que con esa portada el juez no puede suspender la prisión provisional cuando, asegura, "eso no iba a pasar".

Por esta razón, las fuentes penitenciarias le han hecho llegar a Chicote que Koldo le tiene una "manía tremenda". Sin embargo, el periodista señala: "Ojalá y fuera un mérito mío".