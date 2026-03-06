Manuela Bergerot responde a Feijóo y Ayuso sobre feminismo e Irán

Del conflicto de Irán a la “guerra por el feminismo”, Alberto Núñez Feijóo arremete contra la izquierda. Pero Isabel Díaz Ayuso no se queda atrás y les lanza un desafío directo: "Les animo a irse solas y borrachas por Teherán o con minifalda por Kabul". La respuesta no se hace esperar. Manuela Bergerot responde a Ayuso: "Si tanto les gusta la guerra, vayan ustedes". Esta nueva disputa sobre el feminismo añade tensión y distancia entre los políticos.

'En boca de todos' habló en directo con Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid quien responde a las acusaciones de ser una “feminista de salón”: "Soy una feminista que defiende que para que las mujeres sean libres lo primero que hay que hacer es no bombardearlas. Soy una feminista que denuncia que, de lo que llevamos de año, han sido asesinadas diez mujeres a manos de sus parejas mientras la derecha no ha tenido ni una palabra de condena ni para las españolas asesinadas ni para las 160 niñas iraníes que han sido asesinadas por los bombardeos".

Manuela Bergerot: "Las bombas nunca han traído la paz, la libertad y la democracia de nadie"

Además, explica su posición frente al conflicto de Irán con Israel y Estados Unidos: "Las bombas no van a librar a las mujeres del régimen de los ayatolás, es muy fácil entender que no estamos del lado del régimen de los ayatolás ni del lado de Netanyahu ni de Trump. Las bombas nunca han traído la paz, la libertad y la democracia de nadie".

Bergerot también responde a las palabras de Feijóo sobre las mujeres de Irán: "A Feijóo no le preocupa la seguridad de las mujeres, le molesta el feminismo, que es el único dique de contención contra el machismo. Están usando los derechos de las mujeres para apoyar una guerra que se está haciendo de agresión contra el pueblo iraní".