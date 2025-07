Lara Guerra 18 JUL 2025 - 18:25h.

Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns del Congreso: "Lo que pasa en Torre Pacheco tiene una explicación socioeconómica"

Gerardo Pisarello, portavoz de Comuns del Congreso, comparece en 'Todo es mentira' tras denunciar a a Abascal por delitos de odio. "Esto es una denuncia por posible comisión de delitos de odio y de instigación a desórdenes públicos. Lo que buscamos es que no pueda haber diputados que hagan instigaciones a atacar con violencia a colectivos en situación de colectividad".

En primer lugar, el portavoz de los Comuns explica que "lo que se ha visto que hicieron dirigentes de VOX, es el contexto de lo que estaba pasando en Murcia; alentar a la violencia; esto no es libertad de expresión. Esto es considerado un delito, entonces presentamos denuncia, primero para que no haya impunidad y segundo, para acompañar a toda la gente de Murcia y de muchos sitios donde no quieren que les arrastren a este discurso de odio y para acompañar a los chavales de 15 años que se pueden llamar Fátima, Mohamed....que sepan que no están solos".

Gerardo Pisarello, portavoz de Comuns del Congreso: "Soy partidario de sancionar cosas concretas"

Por otro lado, Gerardo comenta que "nuestro punto de partida es que esto ya ha pasado en otros países. Se puede ser político, diputado, hacer críticas que molestan pero, lo que no puede hacer es que con sus declaraciones instigar acciones violentas contra colectivos por su condición social, por su religión...no se puede hacer".

Asimismo, el portavoz confiesa que "con el tema de la ilegalización no estoy de acuerdo. La constitución española no es que consagre una democracia militante, los partidos pueden ilegalizarse por lo que hacen pero deben tener cuidado cuando se llega a las expresiones. Soy partidario de sancionar cosas concretas, que llegue a una inhabilitación".

"Lo que está pasando en Torre Pacheco tiene muchas explicaciones, hay una socio-económica que a mí me preocupa mucho, porque aquí escuchamos mucha gente de la ultraderecha diciendo que el problema son los migrantes de origen magrebí por las creencias que tienen. El problema de esa gente a la que criminalizan normalmente, son personas que están haciendo tareas en el ámbito de frutas, de construcción y que normalmente están siendo explotados con sueldos de miseria. El problema real es el económico, en el que las personas hacen trabajos fundamentales para que nuestra sociedad funcione y a la que se quiere tratar ciudadanos de segunda. Son nuestros vecinos y vecinas, eso es un acto intolerable".