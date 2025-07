Javier Pérez Dolset estuvo 21 días en Soto del Real, la cárcel en la que se encuentra Santos Cerdán

Javier Pérez Dolset se defiende tras ser acusado por fraude en subvenciones: ''He denunciado al fiscal Grinda por revelación de secretos''

Javier Pérez Dolset pasó 21 días en la cárcel de Soto del Real acusado de desviar subvenciones públicas a Panamá. El empresario fue detenido y acusado por la desviación de 101 millones de euros. La operación se saldó con su ingreso en prisión provisional y su posterior salida bajo fianza de 60.000 euros.

Tras el encierro de Santos Cerdán en esta misma prisión, Pérez Dolset cuenta en 'Todo es mentira' cómo fue su experiencia en Soto del Real durante los 21 días que estuvo encerrado.

''De esa experiencia lo peor es que tú estás ahí sabiendo que la documentación es falsa, en mi caso. Tú la ves y dices: esto es un disparate. Pero ahí estás'', explica el empresario defendiendo su inocencia.

El empresario explica su caso y por qué salió de prisión: ''Me acusaban de tener 101 millón de dólares en seis bancos de Panamá, en 17 cuentas bancarias. Nunca he tenido dinero en Panamá, dos de los bancos ni siquiera existían, ni se lo leyeron. Alguien mandó un excel por mail a la Fiscalía y la Fiscalía lo incorporó en una querella y lo llevó a la Audiencia Nacional, ni la Fiscalía ni el juez se lo leyeron, con dos bancos que no existían''.

Tras explicar lo ocurrido, Dolset cuenta cómo fueron sus primeras 48 horas en prisión: ''Para empezar de incredulidad, luego no dramaticemos, ahí los funcionarios chapó, trato cariñosos. Tienes todo tipo de facilidades, piscina, canchas deportivas, biblioteca. Yo he mandado a mis hijos a campamentos peores''.