Tras el escándalo del caso Cerdán, 'En boca de todos' analiza la comparecencia que tuvo lugar durante la tarde del jueves en la que Pedro Sánchez pidió perdón a la ciudadanía, pero descartaba un adelanto de las elecciones generales. Para ello, el programa presentado por Nacho Abad entrevista a Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso. Soraya se muestra muy tajante contra el presidente del Gobierno y siembra la duda sobre si era conocedor o no de las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo por parte de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.

Soraya Rodríguez nunca ha confiado en Pedro Sánchez. De hecho, ella apoyó a Eduardo Madina y a Susana Díaz en las distintas primarias del partido. La primera pregunta que se le plantea a la exportavoz del PSOE es 'qué es peor, un Gobierno del PSOE como el de ahora, rodeado de corrupción, o un Gobierno del PP con VOX': "Si para que no haya un gobierno del PP con VOX tenemos que garantizar la impunidad de presuntos delincuentes, pues me parece que no es la ecuación democrática correcta. En el Partido Popular ha habido corrupción que se ha denunciado, investigado y condenado. El que exista corrupción no exonera ni minimiza la que pueda existir en otro".

"Yo siempre defendí de manera constante que el Partido Socialista no podía dar la llave de la gobernabilidad de España a aquellos partidos independentistas que, en mi opinión, daban un golpe de estado a la democracia", continúa diciendo Soraya y es por eso por lo que apoyaba una moción de censura contra Sánchez. Y es contra el presidente con el que se muestra especialmente crítica Rodríguez durante su intervención en el programa: "Si algo caracteriza a Pedro Sánchez es el incumplimiento constante tanto de sus promesas públicas, electorales, a la ciudadanía, como también de compromisos adoptados en el seno del partido".

Soraya Rodríguez, sobre la corrupción del PSOE:

Ante la polémica que hace tambalear al PSOE, esto es lo que considera Soraya Rodríguez: "Creo que (las palabras de Sánchez del jueves) le colocan a él y al PSOE en un espejo frente a sí mismo. Ayer vimos un relato ya visto, lo mismo que ya había dicho Mariano Rajoy, ‘lo siento mucho, no debí haber confiado en el tesorero'. Yo no le creo al presidente del Gobierno, no es posible pensar que él se hubiera enterado a mediodía y a través de este informe que esta persona, su mano derecha en el partido y en el Gobierno, del alcance, de la corrupción es posible".

"Que había corrupción está claro, se le debería preguntar por qué no aclaró por qué cesó a Ábalos como ministro de transportes y como secretario de la organización. Está claro que ese cese fulminante respondía a los rumores de que estaba cometiendo actividades presuntamente ilegales y estaba utilizando su puesto como ministro para hacer actividades no limpias. Si sabía eso ¿cómo es posible que ahora diga que descubrió que Cerdá, que sabía lo que hacía Ábalos, lo desconocía? Hay una responsabilidad política importante en el nombramiento de quienes han sido sus manos derechas desde el principio. Creo que ha habido una falta de actuación política que debía haber puesto en marcha sus órganos de control. Hay muchas responsabilidades que asumir", remata Soraya Rodríguez.