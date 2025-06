¿Amaño en las primarias que ganó Sánchez?: la UCO desvela que Santos Cerdán habría manipulado las primarias de 2014

Santos Cerdán, citado para declarar voluntariamente por el Tribunal Supremo tras encontrar "consistentes indicios" de delito

El futuro de Santos Cerdán, el número tres del PSOE, se complica y mucho. El Tribunal Supremo le ha citado para declarar voluntariamente tras haber visto en un informe de la UCO "indicios consistentes" que le relacionarían con cobros de comisiones tras la adjudicación de obras públicas.

Nacho Abad mostraba el auto enviado por el juez y señalaba la parte más importante: "Dice que después del resultado del informe entregado por la UCO, existen consistentes indicios acerca de la implicación de una tercera persona actuando en connivencia con aquellos en la adjudicación indebida de contratos públicos".

Sin embargo, pasaban los minutos y el presentador recibía el auto completo del juez que era demoledor: "Se habla de manipulación en las primarias de 2014, Santos Cerdán le dice a Koldo "mete dos papeletas" y él le dice "ya está hecho".

"El PSOE tiene que salir a dar explicaciones", señalaba Susana Díaz

El programa conectaba con la senadora Susana Díaz después de conocer más detalles del informe de la UCO y era muy clara: "Lo que he leído me parece brutal. El PSOE cuanto antes tiene que salir a dar explicaciones. Si es verdad, deben tomar medidas inmediatas y si no, tomar medidas".

Respecto al mensaje del informe que reflejaría que Santos Cerdán amañó las primarias, asegura que tiene que salir ya a dar explicaciones y no descarta que Pedro Sánchez lo haga también: "Debería hacerlo y creo que saldrá".

Sobre las explicaciones que pueden dar, Nacho Abad leía una parte del auto que para él es innegable y que se explica por sí sola en un audio muy breve en el que hablan Koldo y Santos Cerdán: "Koldo susurra y le dice que necesita algo de dinero, ¿cuánto le dimos, 60? pues 10 eran para ti". Tras leer esta transcripción del auto, Susana Díaz estallaba: "Eso que me acabas de leer es asqueroso e inaceptable en un partido como el mío".