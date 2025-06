Cristina Dexeus da las razones por las que considera que es importante que el fiscal general del Estado hubiese dimitido

García Ortiz, procesado por el juez Hurtado: los siguientes pasos, indicios y plazos del caso judicial

En el pasado programa, el magistrado Joaquim Bosch analizaba el auto de 51 páginas contra el fiscal general del Estado García Ortiz y, adelantaba que no estaba obligado a dimitir.

De hecho, el PSOE ha sido captado por las cámaras de 'En boca de todos' mostrando su apoyo a García Ortiz. Por eso, en 'Todo es mentira' se ponen en contacto con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, para conocer cuál es su opinión al respecto.

El motivo por el que debería haber dimitido, según Cristina Dexeus

En nombre de la asociación, Cristina Dexeus da públicamente su opinión con respecto a si debería o no dimitir García Ortiz: "Nosotros sí creemos que debería haber dimitido, pero no ahora, desde el inicio del conocimiento de la causa por parte del Tribunal Supremo". Y esta contundente opinión tiene su motivo y ese es que "no perjudique su situación procesal a la Institución". Por esta razón "debería haberse apartado y dimitido", apunta.

Y es que, su no dimisión coloca al resto de fiscales en "una situación muy complicada". "Cómo vamos a hablar de transparencia, neutralidad e imparcialidad de los fiscales cuando, si es que eso ocurre, el fiscal general del Estado está sentado en el banquillo", apunta. Este hecho supondría que "haya un fiscal inferior a él que mantenga una postura procesal", dejándole en una situación comprometida pues "el que está sentado es tu jefe directo y puede expedientarte o promocionar tu carrera. Eso no deja impasible a nadie".