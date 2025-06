Pedro Jiménez 09 JUN 2025 - 19:37h.

La exportavoz del PSOE analiza en 'Todo es mentira' "el escándalo que hemos vivido en estos últimos días": "Todo esto genera desafección"

Exclusiva | José Luis Ábalos aclara todo lo relacionado sobre su nuevo canal de YouTube: "No es para tirar de la manta... no hay más"

Compartir







Soraya Rodríguez, la que fuera diputada y portavoz del PSOE, además de eurodiputada en Ciudadanos entre 2019 y 2024, ha sido entrevistada en 'Todo es mentira' por Marta Flich para analizar toda la actualidad que azota en estos momentos a la política española. La exdiputada ha participado en el primer congreso de un nuevo partido político que ha visto la luz hace relativamente poco: Izquierda Española. Y no solo eso, sino que ya se presentó en las pasadas listas europeas de la nueva formación.

"El partido surge de una asociación de pensamiento con gente muy joven... les he estado apoyando. En las europeas, cuando participé, fue algo simbólico y de apoyo. La campaña electoral se hizo en unas condiciones muy difíciles. Quiere ser una izquierda inclusiva y socialdemócrata, que defienda ante los españoles un proyecto nacional. Izquierda española es internacionalista y no entiende la existencia de ningún privilegio por el mero hecho de nacer en un territorio", cuenta la exportavoz del PSOE, dando así más detalles del nuevo partido.

Además, ha señalado algunos puntos a tener en cuenta que este nuevo partido rechaza de manera rotunda: "Es una defensa de los principios más férreos de la izquierda". Además, la exportavoz ha destacado que "se necesitan políticas públicas": "La inexistencia de un presupuesto público hace mucho más débil al Gobierno. Los que más pierden son los trabajadores y ciudadanos más vulnerables".

Soraya Rodríguez ha también opinado sobre "el escándalo que hemos vivido en estos últimos días", haciendo así referencia a todo el caso Leire Díez y los audios que han sido filtrados y que han, sin duda, acaparado todas las portadas -y siguen acaparando- de la actualidad política: "Son espectáculos bochornosos que creo que también veremos en los próximos días. Eso sí que genera desafección. Es una mezcla de indignación y vergüenza que va anidado en el corazón de muchos jóvenes, que acaban dejándose llevar por discursos como el de Alvise".

La exdiputada ha señalado que le resulta muy difícil imaginar que Leire Díez no es "fontanera del PSOE": "Me resulta muy difícil imaginar que vaya a Ferraz cuando le abren un expediente informativo y que además vea al secretario de Organización. Y luego le entregue una documentación y el PSOE lo coja. No podemos comulgar con ruedas de molino. Una persona que ha sido nombrada por el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez para un alto cargo en Correos no es una militante normal y corriente. Es evidente".