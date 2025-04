Miguel Ángel Revilla ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para dar su versión de lo ocurrido

Iñaki Anasagasti ha apoyado en directo al expresidente de Cantabria

La decepción de Miguel Ángel Revilla con el rey emérito y una sorprendente revelación: "He hecho cosas a su favor"

El rey Juan Carlos ha emprendido acciones legales contra Miguel Ángel Revilla debido a que el emérito considera que, entre 2022 y 2025, el expresidente de Cantabria, dio sus opiniones de forma pública en varios medios de comunicación y considera que estas habrían atentado contra el derecho al honor de Juan Carlos.

Tras lo ocurrido, Miguel Ángel Revilla ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para dar su versión de lo ocurrido y revela cómo se encuentra: ''Estoy sorprendido, decepciones que se producen cuando tienes la imagen de una persona en la que has creído has venerado y has dedicado un libro y que luego se descubra algo que uno no conocí y que tengas que actuar en función de los criterios que he mantenido toda mi vida''.

''No he soportado nunca al que ha robado ni al prepotente, cuando ocurre esto yo doy mi opinión, no soy de los que las amistades me obliguen a ser fiel cuando la otra parte no da ejemplo'', añade el político, y continúa: ''La decepción cuando te encuentras con una persona que ha dilapidado una etapa extraordinariamente buena que fue la transición pues me obliga a cambiar de criterio porque no tengo ataduras con nadie''.

El expresidente continúa defendiéndose: ''Me veo obligado a decir que yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento del rey, aquí si alguien ha defraudado a alguien es él a mi. Yo le he mitificado, le he escrito un libro, ahora me arrepiento un poco de las loas que le he otorgado, pero estaba obnubilado por un hombre que había sido capaz de reconducir a España a la democracia y de parar un golpe de estado''.

Además, se pronuncia sobre si ha pensado en ponerse en contacto con el rey emérito: ''Si tiene valor, en el acto de conciliación donde yo voy a ir, que venga él. él se ha querellado contra mi, que venga, es lo que deseo, que venga a la conciliación, será un espectáculo para Cantabria (...) Mano a mano el querellante y el querellado tener un vis a vis donde aclaremos términos''.

Después de sus palabras, Iñaki Anasagasti, ha entrado en directo durante la llamada del expresidente de Cantabria para mostrarle su apoyo: ''Yo recibí presiones, decirlo ahora tiene valentía (...) A mi me vino un diputado del PP diciéndome que venía con un encargo de la Casa Real, que como siguiera con mis críticas y por ese camino, que tenía el encargo de la Casa Real de que me iban a demandar''.