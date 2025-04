La decepción de Miguel Ángel Revilla con el rey emérito y una sorprendente revelación

La reacción por parte del expresidente de Cantabria no se ha hecho esperar y este miércoles comparecía ante los medios de comunicación para expresar su malestar y enfado tras la querella recibida por parte del monarca.

"Por un lado estoy cabreado y por otro me pregunto por qué yo. Probablemente este señor quiera atajar otras voces y haya pensado que yo soy por el conocimiento que la gente tiene de mí y la afectación que veo en toda España, dar un escarmiento", comenzaba señalando Revilla ante los medios.

Miguel Ángel Revilla también comentaba, que desde que se ha enterado se repite una pregunta y lleno de indignación se plantea por qué él y no otras personas que han sido muy duros con él: "¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey que ha dicho cosas terribles? ¿por qué no se ha querellado contra Corina que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes?"