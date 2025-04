"Un poco barato", señalaba Pablo Echenique, al saber la cantidad que "vale el derecho al honor de un rey emérito". La razón de todo es "una serie de declaraciones realizadas públicamente por D. Miguel Ángel Revilla Roiz ante distintos medios de comunicación". 'Todo es mentira' se ha intentado poner en contacto con él pero el programa de Cuatro no ha obtenido respuesta, algo que Risto Mejide no ha dudado en comentar en un momento dado durante el programa.

Las palabras de Risto Mejide no se acabarían aquí, mostrándose contundente: "A mí... estoy seguro -algo me dice- que le veremos en algún plató. No sé dónde va a ser ni a qué hora... pero me fastidiaría mucho la verdad, y no por nada, sino porque creo que los espectadores de 'Todo es mentira' merecen todo el respeto y, efectivamente, toda la actualidad que pase por aquí, igual que ha seguido pasando siempre". "Él cuando ha tenido cualquier interés incluso en manifestar una opinión, le hemos invitado y ha estado aquí dándola", añadía el presentador de 'TEM'.