Esperanza Aguirre se mostraba contundente y le lanzaba un dardo al expresidente de Cantabria: "Él que está en todos los medios, hoy le has llamado y no quiere aparecer. Por algo será". Risto Mejide se mostraba sorprendido por la no respuesta de Revilla: "No entiendo qué es lo que puede tener que ocultar... aunque sea solo decir que está en manos de sus abogados".