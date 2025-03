La justicia ha dado la razón a Dani Alves y ha revocado su condena de cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual. Y es que el Tribunal Superior de Cataluña ha considerado que el testimonio de la denunciante no es fiable y que tiene más de una contradicción. Precisamente de la absolución de Dani Alves se ha hablado en el programa de 'Todo es mentira' que se ha emitido este lunes en Cuatro, provocando un momento de tensión entre Risto Mejide y Marina Rivers que no ha pasado desapercibido para nadie.

Marina Rivers, nuevo fichaje del programa de Cuatro que se anunció hace apenas una semana, mostraba su opinión al respecto "como estudiante de Derecho" que es: "Es una aberración decir que la presunción de inocencia no puede prevalecer, básicamente porque está en la carta de los derechos fundamentales, en la Constitución... eso no tiene ningún tipo de sentido a nivel jurídico", ha comenzado diciendo Marina Rivers. Y es que algo determinante en la absolución del jugador de fútbol ha sido el auto, que afirma que no hay suficientes pruebas y, por lo tanto, prevalece el derecho a la presunción de inocencia del jugador.