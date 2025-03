El instructor jefe de la Escuela Española de Supervivencia, ha compartido en directo su opinión acerca de estos kits de supervivencia: "Esa mochila sirve o no sirve dependiendo de las circunstancias . Vamos a ir por partes", comenzaba. "Se llama de 72 horas porque cuando hay un evento de supervivencia, los equipos de rescate suelen solventarlo en tres días en la mayoría de ocasiones", explicaba.

"Si hay un evento de desastre nacional o regional, no hay equipo de rescate para todos. Sirve o no sirve dependiendo de para qué es, no es un estándar de mochila que te solvente cualquier situación. Hay que actuar con criterio y saber qué tipo de mochila necesito para qué situación geográfica estoy viviendo".