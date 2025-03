"Aprovechando que estás aquí, el partido del Osasuna contra el Barça. No voy a decir que les metimos tres. No voy a decir eso. Digo que Osasuna ha impugnado el partido por la alineación indebida de Iñigo Martínez ", comenzaba el presentador de 'Todo es mentira'.

Ricardo Reyes confirmaba la información y daba más detalles: "Sí, lo han notificado esta mañana. Se han pasado toda la noche estudiándolo. Entiende Osasuna que están incumpliendo y vulnerando el artículo 5 de FIFA. Que Iñigo Martínez en teoría iba a ir con la selección española, dice que tiene una lesión, no va con la selección, pero en el periodo en el que la selección juega su último partido y el Barça juega su primer partido, deberían haber pasado cinco días. Han pasado cuatro días", explicaba.

"¡Pero si no jugó! ¿Aunque no jugara tenía que estar cinco días? Vamos a ver...", reacciona Risto Mejide. El presentador deportivo de Mediaset le comentaba entonces cuál era el quid de la cuestión: "Ahora está todo en manos de la Federación Española de Fútbol. Todo es en función de si llegó a un acuerdo la Federación con el FC Barcelona. Si no, a Osasuna le podrían dar la razón".