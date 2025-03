Tampoco entiende bien el rearme al que se está sometiendo Europa ya que, según su visión, “ desde 1945 podemos irnos todos a la mierda ” debido a la existencia de las bombas atómicas. “Desde el 45 tenemos armas que pueden destruir todo el planeta. Entonces, decir ahora que hay que armarse hasta los dientes es básicamente para justificar el desembolso económico que vamos a tener que hacer, porque no van a subir los impuestos. Lo vamos a perder de sanidad y educación”.

La guerra de Ucrania y sus consecuencias es una constante en todos los informativos, pero ¿le interesa a la generación Z? Marina Rivers cree que no: “Mi generación es cada vez más apolítica y está un poco desvinculada de la realidad social. Creo que nos ha tocado vivir en un momento de mucha crispación. También en nuestro país pasan muchas cosas, sobre todo a los jóvenes: no tenemos acceso a la vivienda, no tenemos salarios buenos… Estamos tan preocupados por sobrevivir a lo nuestro que estamos un poco mirando haca abajo”.